Çocuklara yönelik cinsel istismarların sürekli arttığına dikkati çeken Numan Moral, “çocuklar her şeyimizdir, geleceğimizdir. Onlara en iyi şekilde sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Geçmişte Kargı Kaymakamlığı’na bir dilekçe vererek tüm sınıflara kamera takılmasını talep ettiklerini, sınıflarda yaşanan herhangi bir olumsuz durumda öğretmenlerin ve velilerin zan atında kaldığını, en güzel çözüm yolunun kamera takmak olduğunu dile getiren Numan Moral, bu durumun öğretmenlere güvensizlik gibi algılanmaması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda bir öğrenciye kötü davranan öğretmenin tutuklanarak cezaevine girdiğini hatırlatan Numan Moral, “Bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Ne Milli Eğitim Müdürlüğü, ne okul yönetimi açıklama yapmıyor. Neden bir açıklama yapılmıyor? Bu öğretim görevlimiz mağdur ise neden yalnız bırakılıyor, eğer doğru ise neden herkes sessiz kalıyor?” diye sordu.

Numan Moral’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“HER GÜN 195 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRUYOR”

“Adalet Bakanlığı 2021 İstatistiklerine göre çocukların cinsel istismarına ilişkin suç sayısı 44 bin 880. Reşit olmayanla cinsel ilişkiye ilişkin suç sayısı 26 bin 324. Çocuğa karşı işlenen cinsel suç sayısı toplam 71 bin 124. Yani her gün en az 195 çocuk cinsel istismara, cinsel saldırılara maruz kaldığını biliyor muydunuz?

Kargı İlçemizde çocuklarımızın bile temiz bir ortamda parklarda oyun oynayamadığını biliyor muydunuz? Oysa “çocuklarımız her şeyin en güzeline layıktır” derken bile oysa onlara çocukluklarını yaşatamıyoruz. Çağımızın teknolojisine köle olmalarını izliyoruz. Kendilerine sosyal aktiviteler uygulayarak geçmişimizde yaşadığımız çocuk oyunlarını öğretmemiz gerekirken, sadece izliyoruz. Belediyemizin öncülüğünde bunlar yapılabilir, yeter ki belediyemiz öncü olsun

Peki Kargı ilçemizde neler oluyor? En son yaşanan çocuk istismarında İYİ Parti İlçe Teşkilatımız, 11 Ocak 2023 tarihinde İlçe Kaymakamlığa verdiği dilekçede öğretim görevlilerimizin ve çocuklarımızın güvenliği için sınıflara kamera takılmasına yönelik talebimize, siyasi bir parti ilçe başkanı, öğretim görevlilerimize mesaj atarak bizleri öğretmenlere olan güvensizlikle ithamda bulundu. Şimdi baktığımızda ne kadar doğru bir karar verdiğimiz ortaya çıktı. Rıfat Ilgaz'ın ünlü eserinden Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda Münir Özkul'un canlandırdığı idealist öğretmen Mahmut Hoca'nın unutulmaz repliği şöyleydi:

“Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Oysa yükselen seslerde ise sınıfın namahrem yeri olduğu idi. Sınıf namahrem değildir. Sınıflar eğitim verilen yerdir. Tüm öğretim görevlilerimize güvenimiz tamdır. Bizler bunun güvensizlik değil, aksine gerek öğretim görevlilerimizin, gerekse çocuklarımızın güvenliği için alınması gereken bir önlem olduğunu dile getirdik.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

En son Kargı ilçemizde bir okulumuzda istenmeyen bir durum yaşanmıştır. Burada haklı haksızı bilemiyoruz, oysa sınıfta kamera olmuş olsa idi sonucun iftira mı yoksa gerçek mi olduğu anlaşılacaktı sonuçta. Öğretim görevlimiz maalesef cezaevine girdi ve bunun doğruluğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. İlçe milli eğitim müdürü sessiz, okul yönetimi sessiz, açıklama yok.

Bizim eğitim danışmanımız kim diye soran olmuştu, ona da değinelim. Bizim eğitim danışmanlarımız; kendini öğrencilere adamış, her dalda başarılı öğrenciler çıkarmış kişilerdir. Kendileri hiçbir zaman makam mevki beklemeksizin ömürlerini eğitime ve çocuklara adamış kişiler. Önce çocuklar ve eğitim diyerek eğitimde olan yanlış kavramları dile getirerek daha iyi bir eğitim verilmesi konusunda çalışan kişilerdir. Kendileri kapı kapı dolaşarak beni aday gösterin diyen kişilerden değil, hiçbir karşılık beklemeden illa eğitim, illa çocuklarımız diyen kişilerdir.

“AÇIKLAMA YAPILSIN”

Buradan ilçe milli eğitim müdürü ve okul yönetimine sesleniyoruz: Neden bir açıklama yapılmıyor. Bu öğretim görevlimiz mağdur ise neden yalnız bırakılıyor, eğer doğru ise neden herkes sessiz kalıyor. Türkiye’de çocuk olmanın zor olduğunu biliyoruz. Peki bu Kargı ilçemizde için de mi çocuk olmak zor? Velilerimizi ve çocuklarımızı eğitimden soğutmak için verilen bir mücadele mi? Her defasında öğretim görevlilerimiz yalnız mı bırakılacak? Çocuklarımız mağdur mu olacak? İlçe milli eğitim müdüründen ivedi şekilde halkımızı bilgilendirilecek bir açıklama yapmasını bekliyoruz.”