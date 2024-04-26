Alınan bilgiye göre Mustafa D.(40) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi yada kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D., silahla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından önce Kargı Devlet Hastanesine, buradanda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: HABER MERKEZİ