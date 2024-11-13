Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, kendi yazdığı çok sayıda oyunla çocuk tiyatrosuna damga vurdu.

Çorum merkezde, ilçelerde ve çevre illerde çok sayıda oyunu sahneleyen Caner Ergan ve ekibi, çocukların ve sanatseverlerin gönlünde sıcak bir yer edindi.

BİNLERCE İZLEYİCİYE ULAŞTI

Çok sayıda çocuk oyunu yazan Caner Ergan, özellikle “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyununu Çorum’da 1 yılda 30’un üzerinde gösterim yaptı.

Turne olarak düzenlenen yerlerde de yoğun ilgiyle karşılanan oyun, sahnelendiği okullarda idareci, öğretmen ve öğrenciler için hem eğitici, hem de öğretici bir nitelik taşıyor.

15-25 Mayıs tarihleri arasında Yeşilay adına bağımlılıkla mücadele konusunu içeren “Şirinler” adlı oyunu 5 günde 3 bin kişiye ulaştıran Caner Ergan ve ekibi, Yeşilay adına büyük bir farkındalığa imza attı.



Caner Ergan, “Çocuk oyununda dikkat ettiğimiz en önemli şey; sanat, estetik ve eğitim. Bu 3 unsur olmadan çocuk tiyatrosu olmaz. Bu 3 unsurun da orantılı bir şekilde olmasına ve izleyici çocukların dikkatini dağıtmadan, oyuna odaklanmasını sağlayarak istenen mesajı karşı tarafa ulaştırmaya dikkat ediyoruz” dedi.

Caner Ergan’ın bizzat yazıp yönettiği oyunun konusu ise; Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi, Yaramaz Tavşanın arkadaşları Bay Ayı ve Kurnaz Tilki ile Avcıyı durdurmak için verdiği amansız mücadele. Oyun, dostluğun, arkadaşlığın ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor.

Önümüzdeki günlerde yeni oyunlarla izleyici karşısına çıkacaklarını vurgulayan Caner Ergan, “Hacivat-Karagöz”, “Şirinler Birlik Zamanı”, “Nasrettin Hoca Büyülü Fülüt”, “Mikrop Avcıları”, “Doya Doya Sağlık”, “Gökkuşağında Kendi Rengini Arayan Çocuk”, “Keloğlan”, “Çanakkale”, “Mucize Uğur Böceği Kara Kedi” ve “Pinokyo” adlı oyunları bizzat kendisi kaleme aldı.

Tiyatrocu Caner Ergan, özellikle “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı”, “Nasrettin Hoca Büyülü Fülüt”, “Mikrop Avcıları”, “Doya Doya Sağlık” adlı oyunlarının ise bilindik oyunların dışında özgün karakterlere sahip eserler olduğunun altını çizdi.

Ergan, oyunların çocuk hikaye ve boyama kitabı olarak da yakında çıkacağını bildirdi.