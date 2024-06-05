Sungurlu Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, ilk toplantıda alınan kararlar değerlendirilerek önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alındı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere yaptığı paylaşımda, "Çocuk Meclisimiz, 5-11 Haziran Çevre Haftası vesilesiyle çalışmalar yapacak ve bunun dışında kendi emekleriyle güzel bir dergi ortaya çıkaracak İnşallah. Çalışmalarının hem takipçisi hem de yardımcısı olacağımızı bildiriyor, yavrularımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi