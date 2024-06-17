Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen konferansa Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Emniyet Müdürü Pehlivan’ın eşi ve Polis Eşleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Figen Pehlivan, Jandarma Komutanı Çetinkaya’nın eşi Emel Çetinkaya da katıldı. 

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Konferansta UCİM Çorum Koordinatörleri tarafından “Çocuk Hakları”, “Çocuk İstismarı” ve ihmali üzerine sunum yapıldı. 
UCİM İl Koordinatörü Av. Arb. Hande Güllü, derneklerinin tanıtımını yaparken, Hukuk Koordinatörü Av. Melisa Koç, istismarın hukuki boyutunu, Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Özlem Peker Çağlar ise istismarın psikolojik boyutu hakkında bilgi verdi. 
Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi için farkındalık çalışması olarak yapılan konferansa katılımcıların ilgisi büyük olurken,  uzmanlar çocuk ihmal ve istismarında önleyici çalışmaların da öneminin altını çizdi.

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Editör: HABER MERKEZİ