31 Mart’ta İskilip Belediye Başkanı seçilen eski Çorum PTT Başmüdürü İsmail Çizikci, İskilip’in tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili projelere hızlı bir başlangıç yapıyor. Çizikci, bayramda bir araya geldiği İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar ve Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri, Belediyeler Birliği eğitmeni Nihat Yıldız’la ilçenin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Keçiören ve Mamak Belediye Başkan Yardımcılığı deneyimlerini anlatan Nihat Yıldız, Birliğin İskilip’e desteğini sağlamak üzere elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar ise, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın İskilipli Yaveri Mehmet Hilmi Bey’in kaybolan mezarını hatırlatarak, Gülbaba Mezarlığı köşesine, masrafları ailece karşılanmak üzere “anıt mezar” yapılması isteğini dile getirdi. Başkan Çizikci, ivedilikle konunun takipçisi olacağını söyledi.

Fikret Kısar, Mehmet Hilmi Bey’in oğlu Mehmet Münir Çağıl’ın, 1. Ve 3. Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, daha sonra TBMM’de Çorum Milletvekili olduğunu, hatta Atatürk’ün Adalet Encümeni Reisliği’ni yaptığını hatırlatarak, İskilip’e ortaokul açtırdığını, Ulucami halılarını ve tarihi avizeyi hediye ettiğini, ailenin, İskilip Yavu köyüne, babaları A.Hamid Çağıl adına ilköğretim okulu yaptırdığını anlattı.

Kısar’ın, orta hasarlı kütüphanenin tarihi taş mektebe taşınabilmesi için Kültür Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Gökhan Yazgı’nın destek vereceğini belirtmesi üzerine de Başkan Çizikci, yıkılacak orta hasarlı binanın, tarihte olduğu gibi plan tadilatı yapılarak cami bahçesi ile birleştirilip külliye haline getirileceğini söyledi.