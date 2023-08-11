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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Haziran ayı Ciro Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık yüzde 53,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74,0, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Haziran ayında aylık yüzde 5,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 10,7, inşaat ciro endeksi yüzde 3,0, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.