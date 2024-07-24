24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün kaldırıldığını ve tarihin daha sonra Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak, basın mensuplarının kamuoyunun da vicdanını temsil ettiğini söyledi.

Demokrasi kültürünün tamamlayıcısı, etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının öneminin anlaşılması noktasında 24 Temmuz tarihinin önemli bir gün olduğunu belirten Çılak. “İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, sesli ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir.

Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları ülkemizin sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği, dezenformasyonun kolaylıkla karşılık bulabildiği günümüzde, doğru, ilkeli ve objektif medya ortamına ihtiyaç daha da artmaktadır” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak büyük bir özveriyle görevlerini yürüten Çorum basın camiamızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ