26 Ağustos 1922 sabahında Afyonkarahisar’ın Kocatepe'sinden başlayan topçu ateşinin milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu ifade eden MHP Çorum İl Başkanı Çıplak, “Türk milletinin azim ve kararlılığı, kısa süre içinde düşman tahkimatını aşarak, milli ruhun ateşiyle zaferi elde etmiştir” dedi.

Bu büyük zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin inanç ve iradesinin zaferi olduğunun altını çizen Çıplak, “30 Ağustos; İslam’ın, milliyetçiliğin, bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 30 Ağustos’ta vatan ve bayrak sevgisi, düşman emellerini yerle bir etmiş; esaret düşüncesi, bağımsızlık ve özgürlük için atılan adımların sonucunda yok olmuştur” diye konuştu.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı 30 Ekim 1918’den, 26 Ağustos 1922'deki Dumlupınar Meydan Muharebesi'ne kadar geçen süreçte, milletin kendi kaderine bizzat sahip çıktığını ve geleceğine yön verdiğini kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış ve milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur. Dumlupınar’daki büyük zafer, Türkiye’nin çatısını örmüş ve cumhuriyetin şeref ve namusla perçinlenmiş kapılarını aralamıştır.

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden başlayıp, 30 Ağustos 1922'ye kadar süren kahramanlık tarihimiz, milletimizin meydanlarda verdiği büyük mücadelenin bir sonucudur. 30 Ağustos; Türk milletinin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımıdır. Çanakkale’de olduğu gibi, Türk milletinin tüm kudretiyle doğrulara mütecaviz emellerini püskürttüğü, milli birlik ve beraberlikle vatanın üzerindeki sis bulutunu dağıttığı gündür.

26 Ağustos 1071'de bu toprakları vatan yapan aziz ecdadımız ne kadar hürmet ve hayranlığa layıksa, 851 yıl sonra, 30 Ağustos 1922'de düşmanı bozguna uğratan kahramanlarımız da aynı şekilde minnet ve şükranı hak etmektedir. Bu büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesidir”

Dumlupınar’ın şehitlerinin kanıyla yoğrulmuş kutsal bir mekan olduğuna vurgu yapan Çıplak, “Şehitlerimiz, vatanımız için canlarını feda etmiş ve her biri, kahramanlıklarıyla tarihimize damgasını vurmuştur. Şehitlerimizin anısı, bugün hala bizimle ve onların kahramanlıkları, milletimizin bağımsızlık ruhunun bir parçasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin geleceğini emanet alırken, her daim milletimizin gerçek yararlarını göz önünde bulundurmuşlardır. Bir milletin ruhu ve iradesi zedelenmedikçe, o millete hükmetmek imkansızdır.

Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarken, sizleri de sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Başkomutanlık Meydan Zaferi’nin dönümünü kutluyor ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene!” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK