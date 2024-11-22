İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı bütçesinin İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları ile belirlendiğini hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak, Temur’un şahsında tüm kurum çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Çıplak, “2025 yılı bütçesinin şehrimizin gelişimine önemli katkılar sağlamasını diliyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bütçe görüşmeleri ve komisyon çalışmaları sırasında Çorum’umuzun yararına, özellikle köylerimize yönelik öncelik sırasına göre yapılacak işler için gösterilen olumlu katkılardan dolayı başta İl Genel Meclisi Başkanımız Muhammed Fatih Temur olmak üzere, tüm siyasi parti gruplarımıza ve il genel meclisi üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca, bütçenin hazırlanması emeği geçen tüm ilgili kurum ve kişilere teşekkür eden Çıplak, “Çorum için, ilçelerimiz ve köylerimiz için önemli bir yıl olacak. Bu süreçte gösterilen hassasiyet ve iş birliği, şehrimizin geleceği için umut verici bir tablo ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi