Beraberinde İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte gittiği Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden Başkan Erdoğan Çerikci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Esnafın sorunlarını ve birinci ağızdan dinleyen Çıplak, kendisinin de bir esnaf olduğunu hatırlatarak, sorunların çözümü konusunda sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini önemsediklerini kaydetti.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur ittifakı olarak İl Genel Meclis üyeliğinde partilerin seçime ayrı listelerde girileceğini hatırlatan Çıplak, Çorum halkında MHP’nin il genel meclis listelerine destek istedi.

“TARIMSAL SULAMA YETERSİZ”

İl Genel meclis üyeliğinde çoğunluğu elde etmek için vatandaşlardan Üç Hilale evet mührünü vurmalarını isteyen Çıplak, Çorum’un bir tarım şehri olduğuna dikkat çekerek, il genelinde tarımsal sulamanın yetersizliğine dikkat çekti.

Köylerin parke taşından daha çok sulamaya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan MHP İl Başkanı Çıplak, il özel idaresi bütçesinden tarımda sulamaya yeterli bütçenin ayrılmadığına değindi.

Sulu tarıma geçilmesi için bu zamana kadar bir projenin yapılmadığını kaydeden Başkan Çıplak, parti olarak bu konuda projelerinin hazır olduğunu belirterek, bunun için de İl Genel Meclisinde oyların MHP listelerine verilmesini istedi.



ÇERİKCİ, “ESNAFIMIZ DEVLETE

OLAN BORCUNU AKSATMIYOR”

Esnafın devlete olan borcunu aksatmadığına vurgu yapan Çerikci, devletin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı Halk Bankasının beklenilen desteği göremediklerini söyledi. Buna rağmen düşük faizlerle esnafa kredi vermeye devam ettiklerine değinen Çerikci, yıllık yüzde 25 faizle esnafa kredi kullandırdıklarını kaydetti.

2016 yılında kooperatifi 106 kişi ile kurduklarını hatırlatan Çerikci, şu anda 1400 üyeye ulaştıklarını açıkladı. 2016’da esnafa ilk kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Çerikci, kooperatif olarak bu zamana kadar esnafların taleplerini ellerindeki imkanlara göre karşılamaya çalıştıklarının altını çizdi. 7 yıl içerisinde esnafa 400 milyon kredi kullandırdıklarını dikkat çeken Çerikci, kooperatif olarak Türkiye’de başarılı kooperatifler arasına girmenin mutluluğunu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Çorum esnafının ve halkın beklentileri hakkında istişarelerin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çerikci, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindekilere teşekkür etti.