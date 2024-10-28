Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Çıplak, “Milletimiz, tarihi bir kararla kendi kaderini tayin etme iradesini ortaya koymuş, bağımsızlık sevdasıyla dolup taşmıştır. 29 Ekim tarihi diriliş ve yükselişin eşiğidir” dedi.

Mesajında milletimizin bağımsızlığına göz diken düşman unsurlarına karşı verdiği kararlı ve onurlu mücadeleyle, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla gösterdiğini hatırlatan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “ Özellikle vurgulamak isterim ki, Cumhuriyet’in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır.

Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği, ulusumuzun milli birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu değerli miras, Türk milletinin inanç ve azmiyle şekillenmiştir.

Cumhuriyetimizin taşıdığı anlam, bizlere sorumluluk yüklemekte; onun değerlerine sahip çıkmak, geleceğimize yön vermek için bizi teşvik etmektedir. Her bir birey, Cumhuriyet’in bekçisi olmalı, onun ilkelerini yaşatmak için elinden geleni yapmalıdır.

Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, her daim payidar kalacak, onun değerleri ve ilkeleri ilelebet yaşayacaktır.

Bu vesileyle, büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

Editör: HABER MERKEZİ