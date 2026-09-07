Kaza, sat 02.30 sıralarında Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 06 EHE 371 plakalı Chevrolet marka cip ile Ö.İ. yönetimindeki 05 DE 078 plakalı tur otobüsü kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan D.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı