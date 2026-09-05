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Kavgaya karıştıkları tespit edilen Sarışeyh Köyü futbolcusu B.B. ile Deliler Köyü futbolcusu H.B. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba günü Mimarsinan Semt Sahası’nda Deliler Köyü ile Sarışeyh Köyü arasında düzenlenen futbol müsabakasında sahada yaşanan gerginlik maçın ardından da devam etti.

Çorum’da köyler arasında düzenlenen futbol müsabakasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis memuru darp sonucu yaralandı, olaylara karıştıkları belirlenen 2 futbolcu tutuklandı.

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