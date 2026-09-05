Çorum’da köyler arasında düzenlenen futbol müsabakasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis memuru darp sonucu yaralandı, olaylara karıştıkları belirlenen 2 futbolcu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba günü Mimarsinan Semt Sahası’nda Deliler Köyü ile Sarışeyh Köyü arasında düzenlenen futbol müsabakasında sahada yaşanan gerginlik maçın ardından da devam etti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Kavga sırasında 2 polis memuru darp sonucu yaralandı.
Kavgaya karıştıkları tespit edilen Sarışeyh Köyü futbolcusu B.B. ile Deliler Köyü futbolcusu H.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 futbolcu, çıkarıldıkları mahkemece polise mukavemet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.