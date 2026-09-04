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Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

T.D.K. idaresindeki 19 AFP 268 plakalı motosiklet ile H.A.’nın kullandığı 19 BN 293 plakalı hafif ticari araç Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Sanayi Sitesi Kavşağı’nda çarpıştı.

Çorum’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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