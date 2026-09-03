Çorum’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu A.A.A.A., beraberindeki arkadaşlarıyla önceden husumetli olduğu Filistin uyruklu A.M.A. ve M.A.A'nın Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak'taki evine gitti.
Burada iki grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A.A.A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, A.M.A. ve M.A.A'yı gözaltına aldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK