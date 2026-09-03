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Polis ekipleri, A.M.A. ve M.A.A'yı gözaltına aldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada iki grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A.A.A. bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu A.A.A.A., beraberindeki arkadaşlarıyla önceden husumetli olduğu Filistin uyruklu A.M.A. ve M.A.A'nın Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak'taki evine gitti.

Çorum’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

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