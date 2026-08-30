Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 11 ilde operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Bursa, Hakkari, Iğdır, İzmir, Çorum, Şanlıurfa, Kırıkkale, Tekirdağ, Sakarya, Gaziantep ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve sosyal medya platformları üzerinden "ikinci el araba ilanı, kapora bedeli" gibi temaları kullanarak, vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği bilgisi verildi.

Operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 13'ünün tutuklandığı, 12'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 444, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 7, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 66, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 172, siber trafik suçlarına yönelik 152 olmak üzere toplam 841 hesap/şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise FETÖ/PDY kapsamında 118, PKK/KCK kapsamında 113, DEAŞ kapsamında 16 ve diğer terör örgütleri kapsamında 95 olmak üzere toplam 342 hesap/şahıs tespit edildi. Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 2 bin 986 hesap/şahıs tespit edildi. 787 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.”

Muhabir: Anadolu Ajansı