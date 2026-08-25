Çorum’un da aralarında bulunduğu 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde polis ekiplerinde yapılan operasyonda 843,5 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 312 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1368 şüpheli yakalanırken, 807 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı operasyonda yapılan illeri; Gaziantep, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Ankara, Konya, Mersin, Samsun, Balıkesir, Manisa, Hatay, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Sivas, Bursa, Denizli, Malatya, Muğla, Diyarbakır, Aydın, Eskişehir, Uşak, Sakarya, Aksaray, Kütahya, Van, Kahramanmaraş, Osmaniye, Rize, Çorum, Karabük, Kayseri, Elazığ, Erzincan, Kırklareli, Mardin, Batman, Trabzon, Hakkâri, Niğde, Yalova, Amasya, Bilecik, Kırıkkale, Kırşehir, Ordu, Adıyaman, Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne, Isparta, Sinop, Artvin, Iğdır, Tokat, Yozgat, Bingöl, Giresun, Karaman, Kilis, Ağrı, Bolu, Düzce, Şırnak, Zonguldak, Erzurum, Bitlis, Kastamonu ve Nevşehir şeklinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı