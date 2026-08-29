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Çorum'da devrildikten sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi- Çorum'un Alaca ilçesinde devrildikten sonra yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi. Yücel G. idaresindeki 31 DF 790 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Sürücü, kazanın ardından yanan tırdan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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