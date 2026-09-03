Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dört katlı apartmanın birinci katından yere düşen İ.K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ifadeye yönelik aranması bulunduğu öğrenilen İ.K., Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki ikametinde polis ekiplerini görünce pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.