Çorum’da 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Osmancık kara yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, bir nedenle yolda duraklama yaparak yolu kapatan otomobil ile hafif ticari araca, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Z.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.