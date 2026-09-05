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Kazada yaralanan 05 ER 726 plakalı otomobilin sürücüsü A.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

R.A. idaresindeki 57 ABU 858 plakalı otomobil ile A.E.’nin kullandığı 05 ER 726 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Eski İskilip Kavşağı’nda çarpıştı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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