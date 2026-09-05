Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 57 ABU 858 plakalı otomobil ile A.E.’nin kullandığı 05 ER 726 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Eski İskilip Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 05 ER 726 plakalı otomobilin sürücüsü A.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşımın kapandığı şerit, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK