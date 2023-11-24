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Ankara Sincan'da önceki gece meydana gelen olayda Tahsin Ü. (72), gürültü çıkardıkları için pompalı tüfekle üst komşularının evini basmıştı. Aynı aileden Behiye Turgut, oğlu Hamdi Turgut ve gelini Sunay Turgut ile çiftin 13 yaşındaki çocukları Mustafa Turgut ve 11 yaşındaki kızları Ceyda Turgut’u öldüren katil zanlısı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Katledilen aile fertleri için memleketleri Ayaş ilçesi Oltan köyünde cenaze namazı kılındı. Talihsiz aile fertlerinin cansız bedenleri, Oltan Mahallesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Turgut ailesinin akrabaları ve komşuları katıldı.