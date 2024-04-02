Kadeş Barış Meydanı arka tarafında Eren Ilıman ile Ufuk D.(20), arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk D. Eren Ilıman'ı, tüfekle göğsünden vurdu.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ilıman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerince yapılan çalışma neticesi kısa sürede yakalanan zanlı Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.