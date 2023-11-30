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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Pazar günü Giresun temsilcisi Görelespor ile Trabzon temsilcisi Arsin İdmanyurdu arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10.Grup 8.hafta maçında Çorum bölgesi hakemlerinden Nuriye Çınar Bal düdük çalacak. Görele 13 Şubat Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak maçta Bal’ın yardımcılığını Sivas bölgesinden Okan Taşköprü yaparken, yine Çorum bölgesinden Çiğdem Varan ise yardımcı hakem olarak görev alacak. Çorum il hakemlerinden Ramazan Boyraz ise mücadelenin dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.