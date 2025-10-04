ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’da canlı yayınlanan “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın sorusunu yanıtlarken, Belediye’nin, Çimento Fabrikası’nın yerinde yeni bir kent oluşturma projesini olumlu bulduğunu, “Büyük Çorum” hayalinin gerçekleşmesine, bu yeni cazibe merkezinin katkı sağlayacağını umduğunu söyledi.

*** 11.580 metrekarelik arsanın Belediye tarafından ihaleyle 325 milyon liraya satılmasını da bu bölgenin canlanması açısından memnuniyetle karşıladığını belirten Yolyapar, şimdiye kadar çok başarılı projelere imza atan Uzay Yapı’nın burada da büyük bir prestij projesini hayata geçireceğine inandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

*** “Çorum Çimento Fabrikası için benim hayalim bu değildi. Yıllarca fabrikanın toz ve gazını soluyan Çorumluların bundan kurtarılması, ama Çorum’da sanayileşmenin kapısını aralayan Çimento Fabrikası’nın da Koparan veya Kırkdilim gibi uygun malzemenin bulunduğu bir bölgede yeni teknolojiye göre üretimini sürdürmesi tüm Çorumlular gibi benim de hayalimdi. Ama, yabancı firma Sivas fabrikasının kapasitesini artırıp Çorum’u gözden çıkarınca bu fırsat ortadan kalktı.”

*** “Fabrika nakledilince, çok kıymetli olan yerinin de kente katılmasını ve modern bir mahallenin oluşturulmasını arzu ediyorduk. Belediye, burasını çok uygun koşullarla satın almak suretiyle Çorum’a bu olanağı kazandırmış oldu. Şimdi beklentimiz, en doğru projelerin uygulamaya konularak, İstanbul’da veya genel olarak Marmara ve Ege’deki olası bir depremden kaçanlara, cazip bir yerleşim bölgesinin sunulması.”