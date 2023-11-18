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“Yeni Şehir” projesinin hayata geçireceği çimento fabrikası arazisinde alt yapı ve yol çalışmaları başladı. Çevreyolundan taş ocağına kadar uzanacak olan 35 metre genişliğinde ve 2300 metre uzunluğundaki yolun açılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında kamuoyuna açıklanan “Yeni Şehir” projesinin altyapı çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, “Eski Çimento Fabrikası Arazisinin Gazi Caddesi girişinden başlayarak taş ocağının bulunduğu bölgeye kadar yol bağlantısını gerçekleştireceğiz. 35 metre genişliğindeki bulvarı açmak üzere çalışmalara başladık. Bazı alanlarda kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki yıl içerisinde bu bağlantıyı sağlamış olacağız. Doğaya saygılı, çevreci bir şehir inşa etmek için Bismillah dedik” şeklinde konuştu.

“İKİ VİZYONUMUZ VAR”

Bir yandan Çorum’un tarihi dokusunu ayağa kaldırırken diğer yandan modern şehirler oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aşgın “Birinci vizyonumuz tarihi Çorum’u ayağa kaldırmaktı. Bu kapsamda Tarihi Meydan projesi, Çorum Kalesi’nin restorasyonu, Tarihi Kültür Yolu, Velipaşa Hanı restorasyonu, Dikiciler Arastası restorasyonu ve Güpür Hamamı’nın satın alınması çalışmalarıyla kadim Türk-İslam şehri Çorum’un tarihi doksunu ayağa kaldırmaya yönelik önemli çalışmalara imza attık. İkinci vizyonumuz ise modern şehirler kurmak. Bu vizyonumuzun gereği olarak, faaliyeti durdurulan eski Çimento Fabrikası arazisini satın aldık. Bu devasa arazi yeni, kimlikli, doğaya ve çevreye saygılı güzel bir şehir olacak” dedi.

“ÇEVREYE DUYARLI AKILLI ŞEHİR OLUŞTURACAĞIZ”Yaklaşık 2 milyon m2 alanda yeni şehir kuracaklarını belirten Aşgın, “Bu şehir çevreye duyarlı bir şehir olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanacağız. Çevreye duyarlı akıllı şehir oluşturacağız. Tüm çatılarda güneş enerji sistemi zorunlu olacak. Tüm binalarda çatılardan akan yağmur sularının toplanarak sulamada kullanıldığı depolarda olacak. Fosil yakıtların azaltılması amacıyla üretilen eleklikli otomobiller için apartmanlarda şarj istasyonu, Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (nSEB) sistemini zorunlu kılacağız. Teknolojinin ve bilimin kullanıldığı bir şehir olacak. Bu proje ile adeta millet bahçesi içerisinde bir şehir kuruyoruz. Yüzde 25’i konut yüzde 75’i yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Yapılaşmayı yatay mimari olarak planladık. Yüksek kat olarak sadece çevreyolu kısmına 15 katlı bir turizm alanı ve AVM binası işaretledik. Diğer kısımlar ortalama 6 kat olacak.” dedi.“ÇORUM’A DEĞER KATACAKHER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ”Yeni şehir projesinde 18 bin m2 alana ise kongre kültür merkezi yapılacağını açıklayan Başkan Aşgın “Kongre kültür merkezi önünde 20 bin m2 şehir meydanı inşa edilecek.” dedi. Çorum’a değer katacak her türlü detayın düşünerek yeni bir yapılaşmayı planladıklarını ifade eden Başkan Aşgın “Şehrimize kazandırdığımız bu muazzam arazi Çorum’un modern yaşam alanı olacak.” dedi.