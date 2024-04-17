Ayrıca Belediye tarafından yarın (18 Nisan 2024 Perşembe günü) Kadeş Barış Meydanı’nda “Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği” düzenlenecek. 
UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan “çiğdem gezisi” ve “çiğdem aşı” geleneği Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor. 

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Baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri geçtiğiz ay öğrencilerin de katıldığı etkinlikle Çorum Belediyesi Çorumlu Obası’nda toplanmıştı. Bugün de Bahçelievler İlkokulu ve Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerinin katımlıyla çiğdem gezmesi gerçekleştirdi. Ellerinde bez torbalarla geziye katılan çocuklar evlerinin kapılarını çalarak çiğdem açı malzemesi topaldı. 
Çorum Belediyesi çiğdem aşı geleneğini sürdürürken kültürel miraslarımızdan olan çocuk oyunları da yaşatmak amacıyla yarın (18 Nisan 2024 Perşembe günü) saat 11.00'de Kadeş Barış Meydanı’nda çiğdem aşı ve geleneksel çocuk oyunları şenliği yapacak.

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Editör: KEMAL YOLYAPAR