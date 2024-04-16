Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatının 13,5 liradan, 14,65 liraya çıkarıldığını duyurdu. Yeni fiyat 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

Yapılan açıklamada, “1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 14,65 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

Konseyin açıklamasında şunlar kaydedildi: “1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 14,65 TL olarak belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 22 Kuruş fark uygulanacaktır.”

Çiğ süt fiyatı en son 22 Ocak’ta 13,5 lira olarak açıklanmıştı. Açıklanan çiğ süt fiyatı üreticinin zararına üretim yapmasına neden olmuştu.

Editör: AA AJANS