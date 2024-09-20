Çorum Belediyesi, “Ulaşılabilir Şehir” çalışmaları kapsamında kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlik Çayırı Caddesi’nde yol üzerinde kalan 3 yapınını yıkımı tamamlandı. 

Çorum’da vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını hedefleyen Çorum Belediyesi yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Çiftlik Çayırı Caddesi üzerinde yolun daralmasına neden olan yapılar yıkılarak yol yapım çalışmalarına başlandı. Çalışma tamamlandığında Çiftlik Çayırı Caddesi 25 metre genişliğe sahip olacak.

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Editör: Haber Merkezi