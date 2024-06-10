Çorum Demokrat Partili Ahmet Damar, açıklanan buğday taban fiyatını “çiftçiyi bitirme planı” olarak nitelerken, “Bir kilo buğday 12 liraya malolurken, taban fiyat 9.25 lira olarak açıklandı. Geçen yıl bu fiyat 8.25 liraydı. Enflasyon ve maliyet artışları dikkate alınırsa, Hükümet buğday fiyatını artırmadı, düşürdü” ifadesini kullandı.

Sarayı memnun etme kurumuna dönüşmüş olan TÜİK’in birkaç gün önce enflasyon oranını % 75.45 olarak açıkladığını hatırlatan Ahmet Damar, “Sadece mazot fiyatının bile % 102 arttığı düşünülecek olursa, buğday fiyatı, ekmeyin, Biçmeyin, üretmeyin anlamına gelir. Bu, çiftçinin elinden tarlasını, besicinin elinden ineğini almak demektir” diye konuştu.

Her sektörde uygulanan politikaların “yıkım mühendisliği” haline geldiğini de savunan Damar, tarım sektöründe ve emekliler üzerinde bu yıkımın daha belirgin olduğunu anlatarak, “Ülkemizde Türk nüfusu artmıyor, ülkeyi göçmenlere teslim ettik. Aile kurumu bitti, gençler evlenmiyor, çocuk yapmaya korkuyor. Çiftçi 2002 yılında 1 ton buğdayla 35 gram altın alırken, bugün 4 gram bile alamıyor. Emekli, bayramda kimse kapımı çalmasın diye dua ediyor” değerlendirmesini yaptı.