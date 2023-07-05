Ziraat Odası Başkanı Özdemir’in çiftçinin yanında tavır almasının kendilerini memnun ettiğini kaydeden Muhammed Taha Derin, Gelecek Partisi olarak daima Çorum çiftçisinin yanında olduklarının mesajını verdi.

Borsa’nın çiftçilere verdiği bu fiyatın üreten emekçi çiftçilere reva görülmemesi gerektiğini vurgulayan Muhammed Taha Derin, devletin açıkladığı taban fiyatın çok altında fiyat veren Borsa’nın bu tutumunu ise bir fırsatçılık olarak değerlendirdi.

Çorum çiftçisine seslenen Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, ellerindeki ürünü mecbur kalmadıkça değerinin altında satmamalarını istedi. Daha önce Ziraat Odası’ndan böyle bir tepkiye şahit olmadıklarını aktaran Derin, Ziraat Odası’nın artık çiftçinin hakkını savunan yöneticilerin elinde olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Derin, ayrıca Türkiye Mahsulleri Ofisi (TMO)’da yaşanan sıkıntıların da biran önce son bulmasını istediklerini belirterek, çiftçinin alın terinin kutsal olduğunun altını çizdi.