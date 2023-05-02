Yıldız, beraberinde İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, İl Sekreteri Daver Eker, İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Arifegazili ve Çulhalı köylerini ziyaret ederek Millet İttifakı iktidarında hayata geçirecekleri projelerden bahsetti.

Erkan Yıldız ve beraberindekiler Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Adayları için 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Erkan Yıldız, “Çiftçilerimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız. Çiftçi, ürün fiyatını ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatını bir yıl önceden açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi ürünlerde alım garantisi vereceğiz. Sulama faturası hasattan sonra ödenecek. Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız. Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye çıkaracağız. Tarım sektöründe gençler ve kadınlar için teşvik getireceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)