Düzce'nin Develi Besni köyünde yaşayan 13 kadın, kurdukları kooperatif ile hem toprağa can veriyor hem de kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyor. Kurdukları kooperatif ile ilk kez çiftçiliğe adım atan kadınlar, her geçen gün daha fazla mahsul alıyor.

Düzce merkeze bağlı Develi Besni köyüne çeşitli nedenlerle yerleşen, kimi gelin olarak gelen, kimi ise sonradan köye taşınan 13 kadın, kurdukları "Konaklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" ile hem mahsul yetiştiriyor hem de bu ürünleri satarak gelir elde ediyor. Tarım İl Müdürü Esra Uzun'un teşvikiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma, genç kadın girişimci, makine ekipman ve sebze-meyve fidesi destekleri alan kadınlar, bir iş insanından da hibe fide temin etti. Kadınlar, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri hem yaş olarak hem de kurutarak satışa sunuyor. Bu kooperatifle ilk kez çiftçiliğe adım atan kadınlar, bir yandan toprakla uğraşmanın keyfini çıkarırken, diğer yandan kadın dayanışmasının en güzel örneklerini sergiliyor.

"HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA MAHSUL ALIYORUZ"

Kooperatif ortağı Güler Ayyıldız, kuruluş sürecini anlatarak, "Köyümüzde Esra isminde bir arkadaşımız var. Tarım ve Orman İl Müdürümüz ona kadın kooperatifi kurulmasını önermiş. O da bize 'Gelin, köyümüzde bir kooperatif kuralım' dedi. Sonrasında Konaklı ve Develi Besni köylerinin kadınları olarak toplandık ve 13 ortaklı Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve Valimiz Selçuk Aslan bize çok destek oluyor. Bir hayırseverimiz, tarlaya ekim yapmamız için fideleri bağışladı. Ürünlerimizi ektik ve şimdi de hasat zamanı geldi. Bugün üçüncü kez hasat yapıyoruz ve her geçen gün daha fazla mahsul alıyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"MAHSULLERİ HEM KURUTUYORUZ HEM YAŞ OLARAK SATIYORUZ"

Aynur Aydın, yetiştirdikleri mahsuller hakkında bilgi vererek, "Çok büyük bir çiftçi değiliz aslında ama bu işi zevkle yapıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. Esra arkadaşımızın öncülüğünde başladık. Valimiz Selçuk Aslan ve Tarım Orman İl Müdürümüz Esra Uzun'un destekleriyle buralara kadar geldik. Bu sene biber, patlıcan, kavun ve karpuz ektik. İnşallah kısa sürede onların da hasadını yapacağız. Şu anda ürünlerimizi yaş olarak değerlendiriyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda patlıcan kurusu ve daha önce yaptığımız meyve kurularını da satışa sunacağız. Şu anda portakal, ayva, muz, kivi, elma gibi meyveleri kuruttuk ve satışa sunduk" diye konuştu.

"TOPRAKLA UĞRAŞMAK ÇOK GÜZEL"

Toprakla uğraşmanın kadınları rahatlattığını belirten Nilgün Seven Solmaz da, "Ektiğimiz mahsullerin hasadını yapmak çok güzel bir duygu. Sanki ben bu işi yıllardır yapıyormuşum gibi hemen atıldım ve çok zevk alıyorum. Toprakla uğraşmak harika bir şey. Topladığımız mahsulleri marketlere satıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz. İlerleyen zamanlarda daha fazla ürün kurutmayı planlıyoruz. Kadın kooperatifi olunca destek de çok oluyor. İlk başta eşlerimizden çok büyük destek gördük" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ ÖRNEK OLMAK"

Kooperatif Üretim Müdürü Güler Aydın ise kurdukları kooperatif ile diğer kadınlara ve insanlara faydalı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Kadın kooperatifi üyesi olmanın mutluluk verici olduğunu söyleyebilirim. Üretmek çok güzel. Çevremize örnek olduğumuzu düşünüyorum. Umarım insanlara faydalı olabiliyoruzdur ve başka kişiler de bizim açtığımız yoldan devam ederler. Yaptığımız işten dolayı çok mutluyuz. Biz yeni kurulmuş bir kooperatifiz. Küçük başladık. Şimdilik sivri biber, dolmalık biber, acı biber ve patlıcan yetiştirdik. Tarlanın ilerisinde kavun ve karpuzlarımız var. Şimdilik böyle başladık ama ilerleyen dönemde daha büyük işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

