Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kurtuluş Savaşı’mızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisini büyük bir özveri ile açan kahramanlar, dünyaya insanlık ve demokrasi dersi vermişlerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ün TBMM’nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri, inancı ve güveni göstermektedir.

Sevgili çocuklar; kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin ümidi, istikbali ve yarınlarısınız. Hedefimiz, sizleri tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını ve Birinci Meclisimizin üyelerini minnetle yâd ediyorum.

TBMM’nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum.” (Haber Merkezi)