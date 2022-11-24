Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını sabah tesislerdeki fitnes salonunda yaptı. Antrenmana, sakatlığı süren Mehmet Akyüz’ün yanı sıra hasta olan Mehmet Akyüz ve Mustafa Eren Damar katılmadı. Teknik direktör Tahsin Tam, kuvvet antrenmanı yaptırdı.

Kırmızı-siyahlılar günün ikinci antrenmanına ise, Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, saat 15.00’te başladılar. Antrenmana, Mehmet Taşçı, Mehmet Akyüz ve Mustafa Eren Damar’ın yanı sıra, adalesinde hafif bir ağrı olan Berkay Can Değirmencioğlu katılmadı. Berkay’ın, tedbir amacıyla dinlendirildiği belirtildi.

Isınma ile başlayan antrenman pas çalışmasının ardından toplu oyun şeklinde geçti.

(Hüseyin AŞKIN)

