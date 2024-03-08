SP Adayı Cıdık, seçim çalışmalarına Bağcılar semtinde devam etti. Bölge halkının taleplerini dinleyen ve Millî Görüş Belediyeciliği'nin ilkelerini anlatan Cıdık, yurttaşlardan destek istedi.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından temelleri atılan Millî Görüş'ün, tek ve gerçek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu vurgulayan Faruk Cıdık; "Bu çerçevede güzel şehrimizi yönetirken, tam katılımcı ve tam şeffaf bir belediyecilik anlayışını temel ilke edineceğiz" dedi.

Seçilmeleri halinde istişare ve toplumsal uzlaşıyı öne çıkaran bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen SP Belediye Başkan Adayı Cıdık, "Kapalı kapılar ardında, halktan uzak bir yönetim anlayışına kesinlikle prim vermeyeceğiz. Tüm karar alma süreçlerini vatandaşlarımızla paylaşmaya, onların görüş ve önerilerini her zaman dikkate almaya büyük özen göstereceğiz. Halkımızla iç içe ve onların katkılarıyla şekillenen, her adımı net ve açık olan bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Saadet Partisi olarak şehrimizi sizlerle birlikte en güzel şekilde yönetmenin sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.