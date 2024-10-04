Saadet Partisi Genel Merkezi’nin aldığı karar uyarınca “Vicdanın Sesini Duy, Harekete Geç” isimli basın açıklaması 81 il merkezinde gerçekleştirildi.

Çorum’da da Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl ve Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetici ile üyelerinin katılımı ile Saat Kulesi önünde basın açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz seçimler öncesinde SP’den ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ne katılan Kemal Kurt’un da hazır bulunduğu eylemde yaklaşık 1 yıldır Gazze ve Filistin’de vicdanları yaralayan bir savaşı yürüten ve soykırım yapan İsrail devletine tepkiler dile getirilerek, Filistin’e desteğin nasıl olması gerektiği anlatıldı.

Bugüne kadar Siyonizmin yaptığı işgale karşı Filistin yanlısı politikalar üretilmesi gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatarak “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” demekten asla geri adım atmadıklarını söyleyen Saadet Partisi İl Başkanı Cıdık, İsrail’e yapılan kanlı ticaretin sürdüğünü, buna karşın Filistin halkı için hazırlanan Vicdan Gemisi’nin bu ülkeye ulaşamadığını hatırlattı.



Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı ve Uluslararası Adalet Divanı’nın kabul ettiği soykırım davasına rağmen katil Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler toplantısında konuşabildiğini, Batı’nın bu ikiyüzlü politikalarına yabancı olmadıklarını ancak bölgemizdeki işbirlikçileri kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyleyen SP İl Başkanı Cıdık; “Onlarca yıldır emperyalist Batı’nın desteği ve işbirliği ile Filistin’de işgal ve soykırım yapan Siyonist İsrail, son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza atmaktadır. Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır” şeklinde konuştu.

Siyonistlerin hedefinin sadece Filistin olmadığını ve tüm bölgeyi kan gölüne çevirmek istediğini belirterek son olarak Lübnan’da vahşete başlandığını vurgulayan Cıdık sırada Mısır, Irak, Türkiye, Ürdün ve daha nice İslam ülkesinin bulunduğunu, Milli Görüş olarak 55 yıldır kanla beslenen ittifaklarla, vahşi emperyalizmle ve Siyonizm ile mücadele ederek bugünlere geldiklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de bildirdi.

AK Parti iktidarı ve destekçilerinin bugüne kadar iç politikaya yönelik göz boyayıcı eylemler dışında somut hiçbir adım atmadığını, İsrail ile ticaretin sürdüğünü, Vicdan Gemisi’nin bu ülkeye gitmesine bile izin verilmediğini belirten Cıdık; “Buradan bir kez daha uyarıyoruz, geminin kardeşlerimize ulaşmasına izin verin ve bu vebale ortak olmayın. Türkiye vatandaşı olmasına rağmen Siyonist terörislere katılan canilerin vatandaşlığını düşürün ve mal varlıklarını dondurun. Ülkemiz topraklarında bulunan ve İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üsleri kapatın. İslâm dünyasına liderlik ederek somut adımlar atın ve Filistin’in işgal edilmesine karşı durun. Sizler gerçekte yapmadığınız icraatları yapay zekâya yaptırarak sorumluluktan kaçamazsınız. Kınayarak, izleyerek ve gözünüzü kapatarak işgali durduramazsınız. “Boykot yapın” dedikten sonra ticarete devam ederek Siyonizmin çarklarını kıramazsınız. Sîzlerden artık cesur, samimi ve somut adımlar bekliyoruz” dedi.

Türk milletine de seslenen Faruk Cıdık sözlerini şöyle sürdürdü: “Vicdanın sesini duyun. Ve harakete geçin. Çünkü Filistin bizim vicdanimizdir, onurumuzdur, insanlık davamızdır. Filistin Haşan Bitmez’in, Ayşenur Ezgi Eygi’nin, Rachel Corie’nin, İsmail Haniye’nin ve sayısız yetim, mazlum ve şehidin bizlere emanetidir. Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah’ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. “Nehirden denize özgür Filistin” hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Biz mezarlardan yükselen baharlarla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin’e sahip çıkacak, siyonizmin hiç yıkamadığı bir duvar olacağız. Bu davaya inananlarla yazılacak bu zafer”

Programda daha sonra Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş da kısa bir konuşma yaparak özellikle 2002 seçimlerinden sonra AK Parti iktidarına ve onu destekleyen MHP, Yeniden Refah Partisi ve Vatan Partisi destekçilerine seslendi. Irak’ın, Suriye’nin, Afganistan’ın işgali ile başlayan süreçte mevcut iktidarın her zaman Müslümanların öldürülmesine destek verdiğini, bu nedenle bu ölümlerden iktidarı destekleyenlerin de sorumlu olduğunu ve vebal altında bulunduklarını söyleyen Ahmet Bölükbaş, zulme destek verenlerin kardeşleri olmadığını dile getirdi.