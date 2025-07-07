Çorum’dan İl Başkanlığı tarafından miting için otobüs kaldırılırken, mitinge CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl, Merkez İlçe, İlçe Örgütleri, İl Genel Meclisi, Belediye Meclis üyeleri ile yüzlerce partili katıldı.

Adıyaman, Adana ve Antalya’da belediyelere yönelik operasyonlar sonrası “CHP'nin Amasya mitingi iptal edilecek mi?” sorusu gündeme gelmişti. CHP Lideri Özgür Özel “Adaletsizliğe karşı gür sesimizi Amasya’dan hep birlikte yükselteceğiz” diyerek mitingin iptal edilmeyeceğini duyurmuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve bürokratların tutuklanması ile başlayan ve erken seçim talebiyle süren “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 12'ncisi Amasya'da coşkuyla yapıldı.

Amasya’da sloganlarla kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ferhat'ın dağlarını deldiği, Lokman Hekimin derman dağıttığı, Milli Mücadele'nin simge mekanı yiğit Amasya, hepinize merhaba. Bugün Amasya'nın vicdanına sığınmaya, Amasya'dan güç ve cesaret almaya geldik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Amasya Belediyesi’ni tam 47 yıl sonra Turgay Sevindi’nin kazanmasının sevinci içinde olduklarını belirten Özel, halkın gözünden ve gönlünden düşen iktidarın halkla bağını kopardığını, vakit kaybetmeden sandığın gelmesi gerektiğini de vurguladı.

Amasya’nın sorunlarına değindikten sonra Tayyip Erdoğan’a “Milletin dediği olacak. Sen gideceksin Ekrem İmamoğlu gelecek” diyen Özgür Özel artık bakan evlatlarının devrinin biteceğini, demokrasi otobüsünün durmayacağını ve kimseden korkmadan yollarına devam edeceklerini de ifade etti. Özel: “Erdoğan CHP'nin anketlerdeki önde olduğunu görüyor ama bunu kabul etmiyor. Amasya'dan sesleniyorum. Sen birinci parti olsan takla ata ata, parende ata ata sandığa gidersin. Hodri meydan. Ey Erdoğan 2 Kasım 2025 Pazar, eğer anketine güveniyorsan, kendine güveniyorsan, partine güveniyorsan hodri meydan. Getir sandığı al boyunun ölçüsünü. 3 Kasım'da gelenler, 2 Kasım'da gidecek: 2 Kasım Pazar Türkiye'nin kurtuluş günüdür” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi