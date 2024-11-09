Elka Fuarcılık tarafından 4.kez düzenlenen Ceviz Türkiye Fuarı (1. Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri, Tarım Alet ve Ekipmanları Fuarı), Çorum TSO Fuar ve Sergi Kompleksi'nde yapılıyor. Çorum TSO ile Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği tarafından desteklenen fuar, ilimizde ilk kez düzenlendi.

Üreticilere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, burada ceviz yetiştiricileri ile görüşerek sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. CHP İl Saymanı Ali Özgür, İl Başkan Yardımcısı Ali Çan, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Dursun Uzunca, Osman Güllü, Ahmet Çiftlik ile birlikte 1. Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri, Tarım Alet ve Ekipmanları Fuarını ziyaret eden Dinçer Solmaz, böyle bir fuarın düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyon yetkililerine teşekkür etti.

Oğuzlar cevizinin Türkiye’de bir marka haline geldiğini, tüketimin büyük bir ihtiyacına cevap veren Oğuzlar’da üreticilerin birtakım sorunlarla karşı karşıla bulunduğunu ifade eden Dinçer Solmaz, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Ceviz yetiştiriciliği alanında her türlü ürün, hizmet ve teknolojinin yanı sıra, tarımın her alanında traktör, tarım alet ve ekipmanların sergileneceği fuarda, çeşitli eğitim ve toplantıları yapılarak, sektördeki son gelişmeler, haberler ve teknolojilerin, akademisyen ve önde gelen sektör yetkililerince ilgililere aktarılması sağlanacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR