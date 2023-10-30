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Gecede, katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Dün akşam Yıldız Park Düğün Salonu’nda gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin renkli sunumu ile gerçekleşen baloya Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, bazı mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.



TAŞER,”29 EKİM İŞGAL EDİLMİŞ BİR ULUSUN DÜNYAYA MEYDAN OKUMASIDIR

İlk olarak kürsüye gelen CHP Merkez İlçe Başkanı Ufuk Ulaş Taşer, “Geleceğimizin teminatı ve ve dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Taşer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923’te ‘Türk Milletinin karekterine en uygun olan idare biçimi Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusu’na bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir” ifadelerini kullandı.



“Cumhuriyet, ülkesi dört bir yandan işgal edilmiş bir ulusun, dünyaya meydan okumasıdır” diyen Taşer, Cumhuriyet’in korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer bir emanet olduğunu vurgulayarak katılımcıların 100. Yılını kutladı.

SOLMAZ, “ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEKTİR CUMHURİYET”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Cumhuriyet’in 100 Yıl önce bu gün yakılan bir aydınlanma meşalesi olduğunu belirterek, “Nene Hatun’ların, Sütçü İmam’ların, Hasan Tahsin’lerin sesidir Cumhuriyet. Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyen devrimlerdir. Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir.

Cumhuriyetimizi ve partimizi Ata’mızın emaneti olarak görüyoruz. Fikri hür, vicdanı hür Cumhuriyet kuşaklarına olan sözümüzü tutacağız. 100 Yıldır yanan Cumhuriyet ateşini 100’lerce yıl da canlı tutacağız” dedi.



TAHTASIZ, “CUMHURİYET KAZANIMLARINI SATA SATA BİTİREMEDİLER”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ne kadar dua etsek, ne kadar saygı duysak ve özlesek azdır” dedi.

Tahtasız, “ Bu kardeşiniz bu gün sizlerin oyu ile seçilip mecliste milletvekilliği yapıyorsa, sizlerin hakkını arayabiliyorsa o Cumhuriyet’in sayesindedir. Cumhuriyet’in kazanımlarını sata sata bitiremeseler de, Cumhuriyet’i, Atatürk İlke ve İnkılaplarını yok saymaya çalışsalar da, Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır” dedi.



Konuşmaların ardından marşlar ve sloganlarla devam eden balo programı Çorum’un yerel sanatçılarından Nazlı Kalender ve ekibinin art arda seslendirdiği türkülerle devam ederken baloya katılan yüzlerce davetli halaylarla coştu.

Davetliler Cumhuriyet Dansı için piste çıktı, halk oyunları ekipleri gösterisi, çekiliş ve açık arttırma ile gece sona erdi.