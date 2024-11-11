Kürsüden AKP milletvekillerine seslenen Mehmet Tahtasız, “AKP milletvekillerine sesleniyorum: ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç. Nas neyi emrediyorsa onu yapacağız.’ dedikten sonra faizlerin yüzde 50'yi aştığı yalan mı? 2024 bütçesinde faize 1 trilyon 254 milyar lira, son yirmi yılda ise faize 563 milyar dolar ödendiği yalan mı? Türkiye'nin toplam dış borcunun 500 milyar doları aştığı yalan mı? Gerçek enflasyonunun yüzde 50'nin üzerinde olduğu yalan mı” diye sordu.

VERİLEN SÖZLERİ HATIRLATTI

Konuşmasında AKP iktidarının vatandaşa verdiği sözleri de hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Vatandaşın geçmediği köprüye, otoyola, binmediği uçağa para ödediği yalan mı? Ülkede 11 milyon işsizin olduğu yalan mı? 12.500 lira maaş alan emeklilerin, asgari ücret alan işçimizin açlık sınırının altında yaşam savaşı verdiği yalan mı? Asgari ücretin ocak ayından bu yana enflasyon karşısında yüzde 40 eridiği yalan mı? İktidarın yönetemediği ekonomi sayesinde ev, araba almanın hayal olduğu yalan mı? Köy okullarının kapatıldığı, eğitim sisteminin yapboza döndüğü, atanamayan 1 milyon öğretmenin olduğu yalan mı? Pahalılık nedeniyle içinde ne olduğu bilinmeyen gıdalar üretildiği, söz verdiğiniz hâlde gıda mühendislerini, veteriner hekimleri, ziraat mühendislerini atamadığınız yalan mı?. Seçimden önce esnafa ‘Prim gün sayısını 7200'e düşüreceğiz.’ diye söz verdiğiniz, sonrasında da bu sözünüzü ağzınıza dahi almadığınız yalan mı? İnsanların bir günle on yedi yıl sonrasında emekli olmaya mahkûm ettiniz, bu da yalan mı? Hastanelerde randevu almanın zor, MR, ultrason sırasının altı ay sonrasına verildiği, ameliyat sırasında sekiz ay sonrasına alındığı yalan mı? Diyabet hastası çocuklarımıza verilmeyen kitler, kanser hastalarının, epilepsi hastalarının, SMA'lı hastaların ilaç alamadığı, tedavi olamadıkları yalan mı? DMD'li çocuklar aileleriyle birlikte ilaçlarının ödenmesi için Sağlık Bakanlığı önünde dört gündür eylem yapıyor, bu da mı yalan? Ucuz ekmek ve ucuz et kuyrukları yalan mı? Geçinemeyen halkın akşam pazarlarında sebze meyve topladıkları yalan mı?”

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNİ HATIRLATTI

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada TOKİ’nin sosyal konut projesini de hatırlatarak,

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" diye seçim öncesi reklamını yaptığınız ve bu yıl sonunda teslim etmeyi taahhüt ettiğiniz 250 bin İlk Evim, 100 bin konut projesi ve 20 bin iş yeri arsasından yüzde 5'ini dahi yapamadığınız yalan mı? Çocuklar okullarda aç, gençler işsiz, emekliler mutsuz. Hayaller İlk Evim Projesi, gerçekler ise evsiz barksız, işsiz kiracılar oldu. İşte, sizin yalan Türkiye tablonuz bu” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi