CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve çok sayıda partilinin katılımıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanvekili Arzum Akdoğan, “Hatırlatmak isteriz ki 12 vatan evladımız şehit düştüğünde ülkemizde milli yas ilan etmeyenlerle, Suudi Arabistan kralı vefat ettiğinde milli yas ilan edenler, Türk futbol camiasına kara leke olarak düşen ve Türk milletine yapılan bu büyük saygısızlığa ses çıkarmayanlar aynı kişiler” dedi.

Cumhuriyet’in 100.yılında ve iki büyük kulübün kupa maçının Misak-i Milli sınırlarının içinde oynanması yerine neden Suudi Arabistan topraklarında oynandığının ve bu olayın arka perdesinde nelerin yaşandığının derhal gün yüzüne çıkarılması gerektiğini kaydeden Akdoğan, konuşmasında şunları dile getirdi:



“AKP’nin seçim kazanmasında Suudların rolünü biliyoruz. Ve şimdi de güç gösterisi yaparak utanmadan ülkemizin milli manevi değerlerini ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Trollerin sürekli öne çıkardığı, yürüyüşünden tutun ki elini cebine atması bile övünç kaynağı olan Dışişleri Bakanı sayın Fidan nerede? Türkiye Cumhuriyetinin onuruna yapılan bu saygısızlığa neden sessiz kalıyor?

Bu milletin değerlerine, Atasına ve bağımsızlığının simgesi İstiklal Marşı’na dil uzatanlara, tartışma konusu haline getirenlere çıkarlarınız uğruna bugün boyun eğiyorsunuz. Beka sorunu beka sorunu diyorsunuz evet Türkiye’nin beka sorunu tam da sizlerin verdiği bu tavizdendir.

“BAHÇELİ’YE SORUYORUZ, MİLLİYETÇİLİK BÖYLE BİR ŞEY Mİ?”

Suudi Arabistan robota vatandaşlık verdi diye kızan sayın Bahçeli’ye soruyoruz milli marşımıza ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlığa neden susuyor? Kaç saat oldu ses yok! Milliyetçilik böyle bir şey mi?

Zamanında topraklarımızda gazeteci öldürüp parayla dava aklayan Suudi Arabistan’a bu millet, posterinden dahi rahatsız olduğunuz Atatürk’ün çocukları, vatanseverlik ve haysiyet dersi verdi.

Bizler Kuvay-ı Milliye ruhuyla büyüyen, Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinen bir gençliğiz. Her birimiz birer Mustafa Kemaliz. Bizlerin değerleri petrolle, dolarla satın alınamayacak ve pazarlık konusu dahi edilemeyecek değerlerdir.

Yaşanan bu rezalet karşısında her iki kulübümüzü onurlu duruşlarından ve taviz vermemelerinden dolayı kutluyoruz. Vefatının ardından 85 yıl geçmesine rağmen Türk milletini bir arada tutan fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha sizlerin huzurunda minnetlerimizi ve saygılarımızı belirtmek isteriz. Sözlerime son verirken bu rezalete sebep olan, pazarlık masasına oturan TFF Başkanı sayın Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak’ı istifaya davet ediyoruz.”