Çorum’da CHP İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi.
Yurttaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, Saat Kulesi Meydanı’ndan başlayıp Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.
Anıt’ta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende katılımcılar, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.
Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde, meşalelerin ışığında Cumhuriyet ve Atatürk sloganları atarak yürüyen vatandaşlar, İzmir Marşı’nı ve Onuncu Yıl Marşı’nı da hep bir ağızdan okudu.

0C96Efea 3D83 4489 Abca 8427B5E68904
Yürüyüşe Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği meşaleli yürüyüş sırasında ellerinde dev Türk bayrağı taşıyan gençler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atarak marşlara eşlik etti.
İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız, tüm katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, bu onurlu günde Cumhuriyet coşkusuna ortak olan herkese teşekkür ettiler. 

A71Afb22 0E5C 4929 8E74 B09462Ca9C08B09Ef1F5 3Fb7 4B62 8632 57F0Fa643Ce348711A2D 915F 4629 A2Ff 9Fabbc7Cc32D

Editör: HABER MERKEZİ