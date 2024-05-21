Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan önderliğinde, CHP Gençlik Kolları ve Halkçı Liseliler Çorum Örgütü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 81 ilden binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen Büyük Gençlik Yürüyüşü’ne katıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Onur Topkül, Çorum İl Gençlik Kolları Örgütü’nü Ankara’da karşıladı. Büyük Gençlik Yürüyüşü’ne binlerce genç ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Yürüyüşün ardından Anıtkabir’in Tandoğan girişinde korteje katılan gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Özel: “Şimdi Atamızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz” dedi

Ardından programa katılan gençler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Editör: Haber Merkezi