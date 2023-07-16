CHP’de üye bazlı mahalle delege seçimleri, önceki gün Yavruturna Mahallesi ile başladı. 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi 2. Mürsel Sokak No:10/A adresinde Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçimi yapıldı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri ile çok sayıda partilinin katıldığı seçimde 347 parti üyesi oy kullandı. Seçimde sarı liste 164, mavi liste 93, beyaz liste ise 71 oy aldı. 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Yavruturna’dan Metin Kaşar, Feridun Ayvazoğlu, Firdevs Yalçın, Mithat Yücel, Mahmut Bayatlı, Haydar Keçeci, Seçil Köse, Yeter Solmaz, Satılmış Bolat, İsmail Ünsal, Bingül Topaktaş, Mahmut Ayvazoğlu, Oğuz Çoban, Tayfun Can Topaktaş, Ebru Toktaş ve Uysal Bekar seçildi.

KALE'Yİ DE "SARI LİSTE" KAZANDI

CHP'nin Kale Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mahalle delege seçimini Yavruturna Mahallesi'nde olduğu gibi yine “sarı liste” kazandı.

Sıla Düğün Salonu’nda yapılan ve 673 parti üyesinin oy kullandığı seçimde Sarı Liste 383, Mavi Liste 178, Beyaz Liste ise 102 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

36 delegenin seçildiği Kale Mahallesi'nin ardından 23 Temmuz Pazar günü ise Bahçelievler Mahallesi'nde seçim heyecanı devam edecek.

SEÇİMLERDE 3 LİSTE YARIŞIYOR

Merkez İlçe Kongresi’nde başkanlık için mavi listenin başkan adayı Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kayahan Boztepe olurken, beyaz liste ise önceki dönem İl Başkan Yardımcılarından Gazeteci Güngör Atak’ı aday gösterdi. Sarı listenin başkan adayı ise il yöneticilerinden Av. Utku Ulaş Taşar.