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CHP’de Temmuz ayı içerisinde yapılan delege seçimlerinin ardından başlayan ilçe kongrelerinin sonuncusu CHP Merkez İlçe Başkanlığı’nın 38. olağan genel kurulu ile sona erdi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 11.00’de başlayan ve mevcut CHP İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün aday olmadığı kongrede Ulaş Tokgöz’ün desteklediği Kayahan Boztepe ile Dinçer Solmaz’ın desteklediği Av. Utku Ulaş Taşar’ın listeleri yarıştı. 417 delegenin oy kullandığı kongrenin kazananı ise Av. Utku Ulaş Taşar oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem CHP İl Başkanı Gazi Özkubat, Cengiz Atlas, Osman Samsunlu, Hasan Suvacı, Hasan Eray Tüfekçi, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl, Merkez İlçe, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, üyeliklerine ise Kemal Kılıç ve Uğur Eke seçilirken, Merkez İlçe Başkanlığı’nın faaliyet raporu, yönetim ve denetim kurulu raporları, gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin görüşülmesi ile devam eden kongrede daha sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını ise Mevcut Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz yaptı. Tokgöz, salondakileri selamladıktan sonra yaklaşık 3.5 yıldır görev yapmaktan onur duyduğu CHP Merkez İlçe Teşkilatı’nda yeniden aday olmadığını söyledi. CHP’nin 100. yılında yapılan kongrenin hayırlı olmasını dileyen Tokgöz, kökleri Kurtuluş Savaşı, dalları sonsuzluğa uzanan, asırlık çınar, kurtuluş ve kuruluşun partisi CHP’nin başta kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm partilileri saygı, rahmet ve minnetle andı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu, siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, iç politikadan dış politikadan kadar sistemli bir şekilde sistemin çökertilmeye çalışıldığını belirterek Cumhuriyetin kurucu değerleri, laiklik ve Cumhuriyetin saldırı altında olduğunu vurgulayan Tokgöz: “Ama unutmasınlar ki, CHP vardır. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları ve gençleri vardır. CHP’li olmak zor ama onurlu bir görevdir. CHP’li olmak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaktır. CHP’li olmak bombalı tuzaklara karşı ülkeyi savunan Uğur Mumcu olmaktır” şeklinde konuştu.

CHP Merkez İlçe Başkan adayları Kayahan Boztepe ile Av. Utku Ulaş Taşar ve diğer konuşmalarla devam eden kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. Buna göre seçimlerin galibi Av. Utku Ulaş Taşar oldu. 360 delegenin oy kullandığı kongrede 251 oy alan Taşar CHP’nin yeni Merkez İlçe Başkanı oldu. Boztepe ise kongrede 109 oy aldı.

Buna göre Av. Utku Ulaş Taşar’ın başkanlığındaki CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Mahmut Ayvaz, Kıvanç Azman, Zeynep Kübra Barkoç, Seher Bayıral, Ünal Ceylan, Hikmet Çakmak, Adem Dolgun, Mustafa Eker, Hanim Ergül, Leyla Sapancı, Yeter Solmaz, Fikret Can Söner, Sinan Şahin, Barış Tufan, Mehmet Ali Yıldırım ve Resul Yiğitoğlu’ndan oluştu.