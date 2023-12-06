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Köylerin ve kırsal alanın tüm sorunlarının yakın takipçisi olacağını vurgulayan Ümit Er, halkçı yönetimin projeleri ile halkın iktidarını kuracaklarını söyledi.

Başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’a teslim eden Ümit Er, “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı yerel yönetiminin zamanı geldi. Çorum’un ve köylerinin sorunlarının çözümü için Çorum merkez il genel meclisi üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptım. Çorum’un ve köylerinin sorunlarının takipçisi olacağım. Halkçı yönetimin projeleri ile halkın iktidarını kuracağız” dedi.