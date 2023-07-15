Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi 2. Mürsel Sokak No:10/A adresinde Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçimi yapılacak.

Yarın ise yine 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kale Mahallesi’nde delege seçimlerine devam edilecek. 36 delegenin belirleneceği Kale Mahallesi delege seçimleri Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

23 Temmuz Pazar günü ise Bahçelievler Mahallesi’nde 95 delegenin belirlenmesi için üyeler sandık başına gidecek.

SEÇİMLERDE 3 LİSTE YARIŞACAK

Üye bazlı mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından toplanacak Merkez İlçe Kongresi’nde başkanlık için yarışacak adaylar da netleşti.

Buna göre; mavi listenin Başkan Adayı Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kayahan Boztepe olurken, beyaz liste ise önceki dönem İl Başkan Yardımcılarından Gazeteci Güngör Atak’ı aday gösterdi. Sarı listenin başkan adayı ise İl yöneticilerinden Av. Utku Ulaş Taşar oldu.