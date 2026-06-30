Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, alınan kararları açıkladı.
26 il başkanının görevden alındığı bildirildi.
İl başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurullarının görevden alındığı iller şöyle:
-Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi
-Aksaray
-Amasya
-Batman
-Bilecik
-Bolu
-Çanakkale
-Denizli
-Diyarbakır
-Düzce ve Akçakoca
-Eskişehir
-Hakkari
-Iğdır
-Kars
-Kırıkkale
-Manisa
-Mardin
-Muğla
-Muş
-Niğde ve merkez ilçesi
-Nevşehir
-Osmaniye ve merkez ilçesi
-Samsun
-Sivas
-Tunceli
-Sinop'ta sadece il başkanı görevden alındı
Muhabir: Haber Merkezi